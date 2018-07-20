3.57 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، أن مبيعاتها بلغت 3.571 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسيتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يعزز توقعاتها بوصول المبيعات إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية العام الجاري.

وذكرت السوق في بيان، أمس، أن منتجات العطور والتبغ حافظت على تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً، حيث سجلت العطور 534.5 مليون درهم، أي ما يعادل 15% من إجمالي المبيعات نصف السنوية، بينما زادت مبيعات التبغ 36% مقارنة مع العام الماضي، في حين استحوذت مستحضرات التجميل على 27% من الإجمالي، والإلكترونيات 25%.

وأشارت السوق إلى أنها نفذت، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، ما مجموعه 12 مليوناً و769 ألفاً و905 معاملات بيع فردية، بمعدل مبيعات يومي بلغ نحو 20.28 مليون درهم.

وأشاد النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، بالنمو المطرد الذي تحققه السوق، وبتجاوز مبيعاتها نصف السنوية مليار دولار، بنسبة زيادة تعدت الـ10%، مقارنة مع العام الماضي.

وأكد أن «التوسع الجديد الذي شهدته مساحات التجزئة والتطور القائم في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، سيسهم دون شك في وصول مبيعات السوق إلى ملياري دولار مع نهاية ديسمبر الذي تحتفل فيه السوق بالذكرى 35 لتأسيسها».

وبين ماكلوكلين أن عمليات البيع في صالات المغادرين بمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، التي تشكل ما نسبته 88% من إجمالي مبيعات السوق خلال النصف الأول من العام 2018، أظهرت ارتفاعاً بنسبة 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة 3.2 مليارات درهم، فيما ارتفع إجمالي مبيعات الصالة (C) في المبنى (3) بمطار دبي الدولي 60%، مقارنة مع العام الماضي، بينما زادت مبيعات الصالة (A) 16%، ومبيعات بوابة «المغادرون» في المبنى (2) بنسبة 14%، والصالة (D) 8%، والصالة (B) 6%.

وأضاف أن الصالة (C) شهدت أخيراً افتتاح متاجر جديدة لساعات اليد والإلكترونيات، لافتاً إلى أن من المقرر أن تستكمل عمليات التجديد القائمة فيها حالياً مع نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي مساحة بيع التجزئة إلى 4700 متر مربع، كما تم الانتهاء حديثاً من تطوير منطقة «المغادرون» الحالية بمبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي، بما في ذلك متاجر هدايا من دبي، والإلكترونيات، والعطور ومستحضرات التجميل، والتبغ.

وتابع ماكلوكلين أن من المقرر أيضاً أن ترتفع مساحة بيع التجزئة في مطار آل مكتوم الدولي في نهاية العام إلى 4500 متر مربع، مقارنة مع 2500 متر مربع العام الماضي.

موظفو السوق

أفادت سوق دبي الحرة بأنها واصلت في الربع الثاني من العام الجاري تعزيز كوادرها بمزيد من الموظفين، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين فيها 6070 موظفاً، منهم 783 من الجنسية الصينية، يشكلون ما نسبته 13% من إجمالي القوة البشرية العاملة في السوق.

وأشارت السوق إلى أنها بدأت في عام 2006 بتعزيز طاقم عملها بموظفين صينيين، أضيف إليهم هذا العام 190 موظفاً آخر، لتلبية احتياجات العدد المتنامي من متعامليها الصينيين، الذين يسهمون بنسبة 15% من إجمالي مبيعات السوق.

15 % من إجمالي مبيعات السوق نصف السنوية استحوذت عليها العطور.