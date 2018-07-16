1.4 مليون زيارة لـ «دبي باركس» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، أمس، عن استقطاب وجهتها الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس»، لأكثر من 1.4 مليون زيارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع تبلغ 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أن شهر أبريل كان أحد الشهور التي شهدت تحطيم الأرقام القياسية، وذلك من خلال استقطاب أكثر من 300 ألف زائر بتأثير تدفق السياح في موسم العطلات المدرسية الدولية، إضافة إلى تنظيم الوجهة لمهرجان «اليوم الكبير» للمرة الثانية في 20 أبريل الماضي، حيث حققت رقماً قياسياً، من خلال أعداد الزيارات، عبر استقطابها أكثر من 36 ألف زيارة في يوم واحد.

واستقبلت «دبي باركس آند ريزورتس» أكثر من 612 ألف زيارة، خلال الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بـ414 ألف زيارة تم تحقيقها في الربع الثاني من عام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 48%.

وأكدت أن نموذج الأعمال في المتنزهات الترفيهية يعتمد بشكل كبير على المواسم، لافتة إلى أنه رغم تحقيق «دبي باركس آند ريزورتس» نسب نمو مرتفعة في أعداد الزيارات من عام إلى آخر، فإن أعداد الزيارات ستشهد انخفاضاً خلال الربع الثاني والربع الثالث، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على عكس الربع الأول والربع الرابع من العام الجاري، حيث سترتفع أعداد الزيارات، وذلك لاعتدال درجات الحرارة وبرودة الجو.

وارتفع معدل الإشغال في «فندق لابيتا» ليصل إلى 55% في النصف الأول من عام 2018، مقارنة بمعدل إشغال 24% تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، محمد الملا: «(الشركة) مستمرة في تحقيق النمو من عام إلى آخر في أعداد الزيارات، وتحقيق النمو في معدل الإشغال الفندقي. وشهد النصف الأول من العام الجاري تحقيقنا معدل نمو بنسبة 46% في أعداد الزيارات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

يشار إلى أن الربع الثاني من العام الجاري، شهد تطورات مهمة، حيث وقّعت «دبي باركس آند ريزورتس» مع «مطارات دبي» اتفاقية حصرية، لتقوم «دبي باركس آند ريزورتس» بالترويج لعلاماتها الترفيهية لأكثر من 88 مليون مسافر خلال «مطارات دبي».

كما شهد الربع الثاني توقيع اتفاقية شراكة مع «طيران الإمارات»، حيث ستوفر شركة الطيران عروضاً وباقات خاصة لمسافري «طيران الإمارات».

- استقطاب أكثر من 300 ألف زائر خلال أبريل.