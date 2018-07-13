3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 607 مبايعات بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 83 مبايعة لأراضٍ بقيمة 976 مليون درهم، و524 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 790 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى»، تليها مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الخامسة»، تليها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري».

وتصدرت منطقة «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة «برج خليفة» كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت منطقة «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.4 مليار درهم، منها 117 رهناً لأراضٍ بقيمة 957 مليون درهم، و177 رهناً لفلل وشقق بقيمة 483 مليون درهم.