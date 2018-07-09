590 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 590 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 85 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم، منها 12 مبايعة لأراضٍ بقيمة 59 مليون درهم و73 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 126 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 405 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعتان قيمة كل منهما أربعة ملايين درهم، الأولى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، والثانية في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت «وادي الصفا 6» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بسبعة ملايين درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعة واحدة بأربعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.