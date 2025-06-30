ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوى في شهر

عوض الذهب بعض خسائره وسجل ارتفاعاً طفيفا، اليوم، مدعوما بتراجع الدولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن جراء انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.



وبحلول الساعة 02:16 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3281.65 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3293.30 دولاراً.



قال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم): "هناك تراجع في نظرة التشاؤم المتعلقة بمحادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول عالية المخاطر".

وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً اليوم، مع ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت.



وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة.



وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة‭‭ ‬‬والصين توصلتا إلى حل للقضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجز اتفاقيات تجارية مختلفة مع دول أخرى بحلول أول سبتمبر.



في الوقت نفسه، أوقف الرئيس الأميركي ترامب فجأة المحادثات التجارية مع كندا يوم الجمعة بسبب ضريبة تفرضها على شركات التكنولوجيا الأميركية واصفاً إياها بأنها "هجوم صارخ".

وقال إنه سيحدد معدل رسوم جديدة على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.02 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1353.13 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.48دولاراً.