الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

وصل الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم، مدعوما بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.



استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:28 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسواق في الولايات المتحدة ولندن مغلقة، أمس الاثنين، بمناسبة عطلة.



انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.80 دولار.



وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: "نشهد حاليا بعض الاستقرار في أسعار الذهب. السوق يأخذ قسطا من الراحة وينتظر المحفز التالي".



ومع ذلك، يشعر المشاركون في السوق بالقلق إزاء اتساع عجز الموازنة الأميركية، الذي يمثل عامل دعم لأسعار الذهب، والذي يسهم أيضا في ضعف الدولار.



وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة ليحوم قرب أدنى مستوى له في شهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر جاذبيةً لحاملي العملات الأخرى.



وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي نسخة من مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب، والتي توقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن تضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.



في غضون ذلك، تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، عائدا إلى موعد نهائي ينقضي في التاسع من يوليو تموز للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق.



وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع أيضا على خطابات عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يصدر يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات على أسعار الفائدة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.38 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1084.28 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 984.25 دولار.