الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ 4 سنوات

رغم تراجع الدولار، سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب أكبر تراجع يومي منذ أكثر من 4 سنوات خلال تعاملات، أمس، في ظل تراجع التوترات الجيوسياسية بعد الأنباء عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، اتجه المستثمرون إلى الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأوراق المالية، بعد اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمدير صناديق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة في الإدارة الأمريكية المنتظرة.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر سعر الدولار في بداية تعاملات نيويورك اليوم إلى 58ر106 نقطة. ورغم ارتفاعه بعد ذلك إلى 20ر107 نقطة، تراجع المؤشر بنسبة 7ر0% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة إلى 80ر106 نقطة.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 10ر93 دولارا أي بنسبة 4ر3% إلى 80ر2616 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي مسجلا أكبر تراجع يومي منذ 9 نوفمبر 2020، لينهي 5 أيام من الارتفاع المطرد.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 0990ر1 دولار أي بنسبة 5ر3% إلى 210ر30 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0160ر0 دولار أي بنسبة 39ر0% إلى 0900ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السفير مايكل هيرتزوج قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. وقد يحدث ذلك خلال أيام".

وكانت هناك توقعات مماثلة أطلقها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون في الأسابيع الأخيرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حزب الله سيقبل باتفاق.