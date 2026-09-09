المعادن النفيسة تتباين.. انخفاض الذهب والفضة وصعود البلاتين

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، إذ انخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4349.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 1 بالمئة إلى 4393.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 65.84 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1824.53 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1345.83 دولار.