شركة تايوانية تبدأ تجميع هواتف أي فون في الهند

بدأت شركة بيجاترون كورب التايوانية المتعاقدة مع شركة آبل الامريكية للإلكترونيات تجميع هواتف أي فون في الهند.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الشركة بدأت تجميع هواتف أي فون 14 في الهند، لتصبح بذلك ثاني مورد لشركة آبل ينتج هذه الهواتف الحديثة في الهند، حسبما أفادت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات في مدينة تشينجتشو الصينية، التي تضم مركزا رئيسيا لصناعة هواتف أي فون وتديره مجموعة "فوكسكون تكنولوجي"، فرض عملية إغلاق للسيطرة على جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر أن هذا الوضع سلط الضوء على اعتماد آبل بشكل كبير على الصين، في حين أن التوسع في الهند يتفق مع الخطط التي وضعتها الشركة الأمريكية بالفعل لتنويع مراكز التصنيع التابعة لها.

ويقع مصنع شركة بيجاترون بولاية تاميل نادو الهندية، ويبلغ عدد العاملين به أكثر من سبعة آلاف شخص، وقد بدأ في تصنيع سماعات هواتف أي فون 12 في وقت سابق العام الجاري.

وتسعى آبل، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى تنويع مراكز الإنتاج، في ظل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وسياسة الاغلاق الصارمة التي يطبقها الرئيس الصيني شي جينبينج للسيطرة على فيروس كورونا.

وأحجم ممثلون عن شركتي أبل وبيجاترون عن التعليق على هذه التقارير.