يشبه الإنسان... إيلون ماسك يعرض الروبوت «أوبتيموس»

عرض الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك أمس (الجمعة)، نموذجا أوليا للروبوت الشبيه بالإنسان «أوبتيموس» وتوقع أن تتمكن شركة صناعة السيارات الكهربائية من إنتاج الملايين منه وبيعه بأقل من 20 ألف دولار.

وقال ماسك خلال فعالية «يوم الذكاء الصناعي» في مكتب «تسلا» في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأميركية حيث تم عرض الروبوت: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات كفاءته».

وقالت «تسلا» إنه تم تطوير نموذج أولي للروبوت في فبراير (شباط)، وسار هذا النموذج على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين الجمعة.

وعرضت «تسلا» مقطعا مصورا للروبوت وهو يؤدي مهام بسيطة مثل حمل صناديق وري نباتات ورفع قضبان معدنية في محطة إنتاج في مصنع للشركة في كاليفورنيا.



وعرض الفريق روبوت الجيل الحالي الأكثر انسيابية على عربة، وقال ماسك إنه يأمل أن يتمكن من السير بنفسه قريبا.

وأوضح أن الروبوتات الموجودة حاليا «تفتقد إلى وجود مخ» والقدرة على حل المشكلات بنفسها، كما أشار إلى أنه على النقيض من ذلك فإن أوبتيموس سيكون «روبوتا بارعا للغاية» تهدف تسلا إلى إنتاجه بالملايين. وقال إنه يتوقع أن يتكلف أقل من 20 ألف دولار.