المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يكون «الاستحواذ» عندما تشتري إحدى الشركات معظم أو كل أسهم شركة أخرى للسيطرة على تلك الشركة. ويتيح شراء أكثر من 50% من أسهم الشركة المستهدفة، والأصول الأخرى، للمشتري، اتخاذ قرارات بشأن الأصول المكتسبة حديثاً دون موافقة المساهمين الآخرين في الشركة.

وقد تحدث عمليات الاستحواذ التي تعتبر شائعة جداً في الأعمال التجارية، بموافقة الشركة المستهدفة، أو عدم موافقتها. كما تحدث بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أكثر من الشركات الكبيرة. وتستحوذ الشركات على أخرى لأسباب مختلفة، إذ قد تسعى إلى وفورات الحجم، والتنويع، وزيادة حصة السوق، وخفض التكاليف.

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