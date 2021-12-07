"هيرميس" تنجز خدماتها الاستشارية لبيع 85.5% من "سوديك" لتحالف "الدار" و"أبوظبي القابضة"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عرض شراء إجباري قدمه تحالف يضم شركتي الدار العقارية الإماراتية وأبوظبي التنموية القابضة (ADQ). وقد تم عرض حوالي 305 مليون سهم من شركة سوديك لصالح التحالف وذلك بسعر 20 جنيه للسهم. تنفيذ الصفقة مشروط للانتهاء من إجراءات التنفيذ والتسوية في البورصة المصرية.

وفي هذا السياق أوضح ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة تمثل علامة فارقة في استراتيجية قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التي تهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة التي ينفرد بها القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية بأسواق المال سواءً في مصر أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار العيوطي إلى أن هذه العملية تمثل كبرى صفقات الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات المصري حتى الآن، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 388 مليون دولار، وهي بمثابة إشارة قوية على إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصري الذي ينبض بالفرص الاستثمارية الواعدة. وأعرب العيوطي عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة الغير مسبوقة في أهم القطاعات الاستراتيجية في السوق المصري، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها شركة سوديك كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري.

وتعتبر شركة سوديك إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وتمتد مسيرتها إلى أكثر من 25 عاماً من الخبرة في قطاع العقارات المصري، وتقدم سوديك باقة واسعة من المشروعات العقارية الحائزة على الجوائز التقديرية من أجل تلبية الطلب المتنامي على المشروعات السكنية والتجارية وكذلك متاجر التجزئة.

علاوةً على ذلك، تعتبر شركة الدار العقارية مؤسسة رائدة متخصصة في تطوير وإدارة والاستثمار في العقارات في دولة الإمارات، وهي مسؤولة عن تطوير العقارات السكنية والتجارية ومتاجر التجزئة، فضلاً عن الوجهات الترفيهية في أبو ظبي.

وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات التجارية، ومن بينها إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، وإدارة الأصول والمرافق، والضيافة، والتعليم. كما تعد شركة أبو ظبي التنموية القابضة واحدة من كبرى الشركات القابضة في المنطقة، ولديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 90 شركة سواءً في السوق المحلي أو الأسواق العالمية.

وفي شهر سبتمبر من عام 2021، تقدمت الشركة بطلب عرض شراء إلى هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على حصة 90% من أسهم شركة سوديك في إطار تحالفها مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، حيث تبلغ حصة شركة الدار العقارية في هذا العرض 70% بينما تساهم شركة القابضة (ADQ) المدعومة من الحكومة الإماراتية في النسبة المتبقية.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قد نجحت في إظهار قدرتها على تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستشارية الرئيسية في الأسواق التي تعمل بها، مستفيدة من شبكة مقراتها التي تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التي تضاهي المعايير العالمية.

وقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 31 صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 7مليار دولار خلال عام 2021، من بينها 10 صفقات دمج واستحواذ و11 صفقة بأسواق الأسهم. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة "أدنوك للحفر" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة "الياه سات" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي.

كما قام القطاع بدور مدير الطرح وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول" بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 100% من أسهم بنك عوده لبنك أبو ظبي الأول، وغيرها من الصفقات.

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