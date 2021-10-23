توقعات بـ «شتاء دافئ» في الولايات المتحدة تخفض أسعار النفط

المصدر: سنغافورة ■ رويترز

تراجعت أسعار النفط، أمس، وأوشك «خام برنت» على تسجيل أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع، مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في قطاع توليد الطاقة، وسط تراجع أسعار الفحم والغاز، في وقت أثرت توقعات بـ«شتاء دافئ» في الولايات المتحدة أيضاً على السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 50 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 84.11 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه 1.21 دولار في الجلسة السابقة.

ولامس «برنت» أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولاراً، أول من أمس الخميس، لكنه كان في سبيله للهبوط 0.9% الأسبوع الجاري، وهو أول انخفاض أسبوعي له منذ الثالث من سبتمبر 2021.

بدورها، انخفضت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» 49 سنتاً، بما يعادل 0.6% إلى 82.01 دولاراً للبرميل، بعدما خسرت 92 سنتاً أول من أمس.

وقال نائب رئيس إدارة السلع الأولية في «كوتاك للأوراق المالية»، رافيندرا راو: «شهد النفط بعض التصحيح ضمن عمليات بيع في السلع الأولية، وسط تجدد المخاوف من فيروس (كورونا)، وتوقعات بشتاء أكثر اعتدالاً في الولايات المتحدة».

وتشير توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن الطقس الشتوي في معظم أنحاء الولايات المتحدة سيكون أكثر دفئاً من المتوسط.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في سنوات عدة، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، الأمر الذي شجع على التحول إلى الديزل، وزيت الوقود، لتوليد الطاقة.

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