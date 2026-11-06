بعد الاختراق.. «بينانس» تستأنف عمليات السحب تدريجياً

أعلنت منصة "بينانس" عن مرحلة جديدة لاستعادة إمكانية سحب الأموال من الحسابات لديها بعد تجميد العمليات على خلفية تعرض المنصة للاختراق.

وقالت المنصة، في بيان رسمي، اليوم، إن عمليات السحب ستعود لعدد من الأصول المحددة ابتداء من الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش، وأضافت أن ذلك يشمل "عملات مشفرة ذات رأسمالية سوقية متوسطة ومنخفضة".

وكان مؤسس "بينانس" تشانغبينغ تشاو، قد أعلن في وقت سابق أن المنصة تعرضت على ما يبدو لهجوم قراصنة، مؤكدا أن أموال المستخدمين في أمان. وبحسب التقدير الأولي للشركة، فقد طال الحادث أصولا بقيمة تقارب 6.3 مليار دولار.

وتعرضت بورصة "بينانس" لهجوم إلكتروني أدى إلى تجميد عمليات سحب الأصول، في حادثة طالت وفق التقديرات الأولية للشركة أصولا بقيمة تقارب 6.3 مليار دولار. وقد سارعت المنصة إلى طمأنة المستخدمين بأن أموالهم في أمان، مؤكدة أن فريقها يعمل على احتواء الاختراق واستعادة الوظائف المتأثرة تدريجيا. ويوم الأحد الماضي أعلنت "بينانس" عن إطلاق المرحلة الأولى من استعادة خدمات السحب.