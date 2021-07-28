تقلب أسعار الجنيه يضاعف أرباح المصريين في عقارات دبي

المصدر: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، أن أسعار المنازل في دبي خلال الربع الثاني من عام 2021، ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ صيف 2014.

وأشار التقرير إلى أن تمتع بعض الجنسيات بارتفاع كبير في قيمة منازلهم نتيجة لتذبذب عملات بلدانهم مقابل الدرهم الإماراتي منذ صيف العام 2015، وتصدرهم في ذلك المستثمرين من الجنسية المصرية، حيث شهدت استثماراتهم ارتفاعًا بنسبة بلغت 51.4٪.

وتفصيلاً أوضح الشريك - رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني، أن "الزخم الذي بدأ في الظهور في أواخر العام الماضي في سوق العقارات في دبي قد استمر ونشهد الآن اتجاها تصاعديًا بطيئًا ولكنه ثابت في القيم المتداولة للمساكن.

وأضاف: "قد ادى الدعم الحكومي السخي الذي تم ضخه في جميع مناحي الاقتصاد ثماره، من خلال إستجابة الحكومة الفعالة للوباء– حيث يشعر المشترون في الوقت الحاضر بمزيد من الثقة في الحياة ويلتزمون بشراء المنازل بأعداد متزايدة. وليس ذلك فحسب، فإن المنازل الكبيرة - الفيلات - هي التي تشهد أكبر إنتعاش".

وتابع: "في حين أن متوسط الأسعار لا يزال منخفضًا بنسبة 26.3٪ عن مستوياته المرتفعة السابقة، إلا أن بعض مجموعات من المشترين قد نجت من أداء السوق المتقلب، مع تمتع بعض الجنسيات بارتفاع كبير في قيمة منازلهم نتيجة لتذبذب عملات بلدانهم مقابل الدرهم الإماراتي منذ صيف العام 2015. ويكشف إحتساب قيمة العملات المتذبذبة مقابل الدرهم الإماراتي منذ صيف 2015 عن صورة مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالمستثمرين المستفيدين من هذه الظاهرة المالية".

وأضاف دوراني: "على سبيل المثال ، شهد مشترو الجنيه المصري ارتفاعًا في استثماراتهم بنسبة مذهلة بلغت 51.4٪ ، بينما يتمتع مشترو الروبية الباكستانية حاليًا بمكاسب تزيد عن 12٪. وإذا عدنا بالزمن إلى الوراء مرة أخرى إلى الأيام القوية لعام 2007 ، لكان المشترون المصريون والباكستانيون قد شهدوا زيادة في قيمة استثماراتهم بنسبة مذهلة تصل إلى 200٪. في غضون ذلك ، سيتطلع المشترون الأوروبيون إلى مكاسب بنسبة 20.5٪ منذ عام 2007 ، بينما بالنسبة للمشترين البريطانيين قد تكون أقرب إلى 68٪. الوجه الآخر للقصة هو بالطبع بعض أولئك الذين لم يتمكنوا من الإلتحاق بركب طفرة العقارات ، في الأسعار النسبية أصبحت أكثر جاذبية اليوم مما كانت عليه في عام 2015".

وسيجد المشترين الحاملين للجنيه الإسترليني منزلًا في دبي اليوم أرخص بنسبة 19٪ مقارنة بعام 2015، وكذلك الحال بالنسبة للمشترين الهنود (-14٪) وحاملي اليورو (-32.3٪) ، وهذا هو سبب نشاط مجموعات المشترين من هذه البلدان في السوق.

وأضاف دوراني: "لا يزال الوقت مبكرًا للتأكيد، ولكن مع عودة الإقتصاد العالمي إلى قوته الكاملة، فإن بعض هذه الخصومات على العملات تظهر بالفعل دلالات على الإستقرار، أو حتى الإنعكاس والعودة الى مستوياتها السابقة، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى رفع التوقعات بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون على الهامش لحين مجيئ الوقت المناسب للاستثمار واصطياد الفرص ".

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