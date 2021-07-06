إعادة فتح مبنى للركاب في مطار هيثرو البريطاني ترقبا لزيادة في أعداد المسافرين

المصدر: لندن - رويترز

أعلن مطار هيثرو في بريطانيا الاثنين إنه سيعيد فتح مبنى للركاب هذا الشهر بينما يستعد لاستقبال أعداد أكبر من المسافرين وسط توقعات بإلغاء الحكومة متطلبات الحجر الصحي للركاب ممن تلقوا التطعيم بجرعتيه لبعض البلدان.

وقال هيثرو، المطار الأكثر ازدحاما في بريطانيا، إنه سيعيد فتح مبنى الركاب 3 اعتبارا من 15 يوليو لرحلات شركتي فيرجن أتلانتيك ودلتا للطيران.

وكان المبنى قد أُغلق في مايو 2020 مع انخفاض أعداد الركاب أثناء الجائحة. لكن بعد مرور ما يزيد على عام على بدء فرض قيود السفر، يستعد القطاع في بريطانيا للنمو.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند كاي في بيان "مع توقع زيادة في الطلب من الركاب عندما يسمح وزراء للركاب ممن تلقوا تطعيما كاملا بالسفر بحرية أكبر، سيكون هيثرو مستعدا للترحيب بكم مرة أخرى".

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