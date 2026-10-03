لماذا يوجد فأس الطوارئ على متن الطائرة؟

ما هو فأس الطوارئ.. Crash Axe؟.. ولماذا يوجد أصلًا على متن الطائرات؟

برزت هذه التساؤلات إلى الواجهة اليوم، بعد إعلان النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن التحقيقات في واقعة رحلة «فلاي دبي» FZ1073 أظهرت شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. اعتدى من خلالها على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدماُ فأس الطوارئ (Crash Axe)، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

فأس الطوارئ هو جزء من معدات الطوارئ في الطائرة، ويكون مخصصاً لاستخدام أفراد الطاقم عند الحاجة.

ولا يُعد من المعدات المتاحة للركاب للاستخدام أثناء التشغيل الطبيعي.

صُمم الفأس ليكون أداة مساعدة في حالات الطوارئ، خصوصاً عند الحاجة للوصول إلى أجزاء يصعب الوصول إليها.

ومن استخداماته المحتملة:

- الوصول إلى مصدر حريق مخفي

- الوصول إلى مكونات أو أسلاك خلف الألواح

- إزالة بعض الحواجز أو أجزاء المقصورة للوصول إلى مكان المشكلة

وذلك بحسب موقع EASY، المتخصص بقواعد العمليات الجوية.

لا يُستخدم فأس الطوارئ لفتح أبواب الطائرات ومخارج الطوارئ، لأنها مصممة للعمل وفق أنظمة وإجراءات محددة.

تتمثل وظيفة فأس الطوارئ في مساعدة الطاقم على الوصول إلى مناطق أو أجزاء يصعب الوصول إليها عند حدوث حالة طارئة.

يوجد الفأس داخل قمرة القيادة، لأن الطاقم قد يحتاج إلى أداة قادرة على التعامل مع بعض الحواجز أو أجزاء هيكل المقصورة بسرعة في حالات الطوارئ.

لهذا صُمم الـCrash Axe ليكون أداة للطوارئ في بيئة الطائرة، وليس مجرد فأس تقليدي.

في الولايات المتحدة، تنص لوائح الطيران الفيدرالية على أن كل طائرة تستوعب أكثر من 19 راكباً يجب أن تكون مجهزة بفأس طوارئ.

كما تنص قواعد تشغيلية أخرى على أن يكون الفأس متاحًا لأفراد الطاقم، وغير متاح للركاب أثناء التشغيل الطبيعي. وذلك بحسب معهد المعلومات القانونية، (Institut d’Information Juridique).