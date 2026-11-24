واشنطن ـ وام

قررت شركة هوندا لصناعة السيارات استدعاء أكثر من 810 آلاف سيارة بسبب احتمال تعرض منافخ الوسائد الهوائية فيها للتمزق.

ونقلت وسائل الإعلام عن الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة قولها إن الاستدعاء يشمل 810592 سيارة من طراز هوندا سيفيك موديلات 2012 و2013، وهوندا ”سي ار-في“ موديلات 2012 و2013، وهوندا أكورد موديل 2013، بالإضافة إلى سيارتي أكيورا “اي ال اكس” و“ار دي اكس” موديل 2013 .

وأوضحت الإدارة أن هذه السيارات مزودة بمنافخ معينة للوسائد الهوائية الأمامية ووسائد هوائية للركاب من إنتاج شركة تاكاتا.

وقد تتعرض هذه المنافخ للتمزق نتيجة تدهور المادة الدافعة بداخلها، بعد تعرضها لفترات طويلة لمستويات مرتفعة من الرطوبة المطلقة والتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة.

وفي حال تمزق المنفاخ، فقد يؤدي ذلك إلى تطاير شظايا معدنية حادة تصيب السائق أو أحد ركاب السيارة، ما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة.