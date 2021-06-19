«تاج هوير» تتوقع انتعاش المبيعات إلى مستويات ما قبل «كوفيدــ19»

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

أعرب رئيس شركة «تاج هوير» لصناعة الساعات الثمينة، عن توقعاته بأن تنتعش مبيعات الشركة خلال العام الجاري إلى مستويات عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» في العالم.

وكشف تقرير أصدرته مجموعة «فونتوبل» المصرفية السويسرية في مارس الماضي، أن «تاج هوير» جاءت في المرتبة التاسعة العام الماضي، من حيث المبيعات، بين كبرى شركات الساعات في العالم، إذ جاء أداء شركات الساعات الفاخرة، مثل «روليكس»، أفضل من أداء شركات الساعات الأقل سعراً مثل «سواتش».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تاج هوير»، فريدريك أرنو، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن مبيعات الساعات الفاخرة انتقلت بشكل متزايد إلى مواقع الإنترنت، حيث أصبح الطلب محلياً بشكل أكبر في ظل تراجع أعداد الزوار الأجانب إلى المناطق السياحية الشهيرة في أوروبا.

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