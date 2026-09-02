المزروعي: 35% مستهدف الإمارات من الطاقة النظيفة بحلول 2030 - 2031

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة، التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة، إلى 35% بحلول عامَي 2030 - 2031.

وأوضح المزروعي، في لقاء خاص مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، ويستمر حتى الثالث من سبتمبر الجاري، أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل مراقبة استراتيجية الطاقة وتحديثها استجابة لانخفاض الكلفة والتطور المستمر في التقنيات.

وتمتلك دولة الإمارات استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر توليد الطاقة، والمحافظة على فائض يضمن تأمين احتياجات جميع السكان تحت مختلف الظروف، وفي هذا السياق، أشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلى استمرار تطوير الشبكات والمحطات الجديدة بهدف خفض الفاقد، ورفع الكفاءة، وتحقيق أفضل أسعار لبيع الكهرباء مع العمل على خفضها مستقبلاً، لافتاً إلى أن أسعار الطاقة المتجددة تشهد انخفاضاً مستمراً بفضل التوسع في المشاريع والتطور التقني.

وشهدت تقنيات تخزين الطاقة تطوراً كبيراً، حيث أصبحت البطاريات قادرة على تخزين الطاقة لمدة تصل إلى 24 ساعة بأسعار تنافسية، بعد أن كانت تقتصر على ساعتين أو ثلاث ساعات، وأكد المزروعي أن هذا التطور أتاح للطاقة الشمسية توفير الإمدادات على مدار الساعة، لتصبح مماثلة للغاز الطبيعي أو الطاقة النووية وغيرها من المصادر الدائمة، وبأسعار مشجعة وتنافسية تفوق نظيرتها التقليدية، فضلاً عن تميزها بالاستدامة وعدم التسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يعكس نجاح الإستراتيجية الإماراتية التي ستواصل تعزيز قدرات الدولة في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح المزروعي أن قطاع توليد الطاقة في الدولة مفتوح منذ فترة طويلة، حيث أسهم قرار خصخصته قبل عشرات السنوات في خفض الكلفة، وتعزيز التنافسية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، لتصبح الإمارات من أفضل الدول من حيث كلفة الكهرباء.

وشدد على امتلاك الدولة شركات قادرة على المنافسة عالمياً، وتحقيق أفضل الأسعار والفوز بمشاريع دولية، مستشهداً بشركتي «مصدر» و«الاتحاد» وغيرهما من الشركات الوطنية العاملة بفاعلية في العديد من الدول.

وحول مستقبل قطاع الطاقة، بيّن المزروعي أنه يرتكز على التوسع في المصادر الأنظف، وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول، وتحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة شبكات النقل وخفض الفاقد.

وتطرق المزروعي إلى معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، مبيناً أنه يجمع 1500 عارض لعرض أحدث التقنيات المسهمة في خفض الكلفة ورفع الكفاءة، داعياً المشاركين إلى الاستفادة من الحوارات وتبادل التجارب الناجحة.

وقال إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستعرض خلال الحدث استراتيجياتها والجانب التشريعي، بينما تركز الشركات المشاركة على استعراض الجوانب الفنية والتقنية.

. الإمارات تمتلك استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، والمحافظة على فائض يضمن تأمين احتياجات السكان تحت مختلف الظروف.