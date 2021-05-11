القلق حيال التضخم يدفع الأسهم الأوروبية للهبوط

المصدر: رويترز

هبطت الأسهم الأوروبية من ذروتها اليوم الثلاثاء، وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا والسفر والتعدين بين أكبر الخاسرين بعدما أدت مخاوف إزاء ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لهبوط المؤشرات الأمريكية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 بالمئة بعدما سجل مستوى قياسيا عند الإغلاق أمس الاثنين.

تدهورت المعنويات عالميا بعدما دفع القلق حيال التضخم المستثمرين للابتعاد عن الأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت أمس قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي يخشى كثيرون من أن تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يعيد النظر في موقفة بشأن السياسة النقدية.

وهوت أسهم التكنولوجيا 2.2 بالمئة لأقل مستوى منذ أواخر مارس ، فيما تخلت أسهم شركات التعدين عن جزء من المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة.

ونزلت أسهم السفر والترفيه 3.7 بالمئة، وهوى سهم مجموعة إيفوليوشن جيمينج السويدية 9.6 بالمئة بعد الإعلان عن تسعير صفقات ضخمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news