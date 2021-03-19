مصطلح في العناوين.. «الشركات القابضة»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«الشركات القابضة»

«الشركات القابضة» هي كيان تجاري، عادة ما يكون شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة «LLC».

ولا تقوم «الشركة القابضة» بتصنيع أي شيء أو بيع أي منتجات أو خدمات أو إجراء أي عمليات تجارية أخرى، وإنما بدلاً من ذلك، تمتلك «الشركة القابضة» الأسهم المسيطرة في الشركات الأخرى.

ورغم أن «الشركة القابضة» تمتلك أصول شركات أخرى، إلا أنها غالباً ما تحتفظ بقدرات إشرافية فقط، لذلك في حين أنها قد تشرف على قرارات إدارة الشركات، فإنها لا تشارك بنشاط في إدارة العمليات اليومية للأعمال التجارية للشركات التابعة. وأحياناً تسمى «الشركة القابضة» بـ«الشركة المظلة» أو «الشركة الأم».

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