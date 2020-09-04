ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الأسهم

المصدر: واشنطن ـ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والأسهم العالمية، ما عزز الطلب على المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1935.80 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05.26 بتوقيت غرينتش، لينزل عن قرب أدنى مستوى في أسبوع، والذي بلغه أمس الخميس. وتراجعت أسعار الذهب 1.5%، منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2%، إلى 1941.30 دولاراً.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى "إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس": "ما نراه في الذهب هو قدر من الفرار صوبه في الوقت الحالي، بسبب أن أسواق الأسهم منخفضة.. قد يساعد الذهب، أيضاً الانخفاض الحاد الذي نراه في العائدات الأميركية".

وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية، عقب أكبر موجة بيع في "وول ستريت"، منذ يونيو، بينما تتجه عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.

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