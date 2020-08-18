"أو أيه جي": شركات الطيران في المنطقة ستشغل 1.8 مليون مقعد الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت مؤسسة "أو أيه جي" الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن أحدث البيانات الخاصة بقطاع النقل الجوي تظهر تراجعاً بنسبة 0.5% في السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الذي يبدأ من 17 أغسطس الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل في الإجمال نحو 1.83 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري مقابل 1.84 مليون في الأسبوع السابق وهو ما يشكل نسبة 38% من إجمالي السعة التي كانت توفرها المنطقة قبل جائحة "كوفيد-19".

وأضافت أن الصين لاتزال أكبر سوق للنقل الجوي في السعة المقعدية بمعدل 15.5 مليون مقعد تليها الولايات المتحدة بنحو 11.8 مليوناً واليابان في المركز الثالث بنحو 2.5 ملايين مقعد، في حين سجلت المملكة المتحدة أكبر زيادة أسبوعية بنسبة بلغت 4.8% ليصل حجم السعة فيها إلى 1.4 مليون مقعد أسبوعي فيما سجلت في إيطاليا نحو 1.3 مليون مقعد.

وقالت المؤسسة أن السعة الإجمالية للمقاعد على الصعيد العالمي سجل نمواً متدنياً مع إضافة نحو 67 ألف مقعد خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 58.2 مليون مقعد أسبوعي؛ وهذا يمثل زيادة بنسبة 11% خلال الأسابيع الأربعة الماضية أي عند مستويات 50.6% من حجم السعة التي كانت متاحة في عام 2019.

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