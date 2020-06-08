شركة تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" (بي بي) البريطانية للنفط، اليوم، اعتزامها شطب 10 آلاف وظيفة على مستوى العالم.



وأوضحت الشركة، أن هذا الإجراء سينحصر فقط في قطاع الإدارة، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر منها ستكون في المستوى القيادي.



ومن المنتظر تسريح ثلث الرؤساء الإداريين، لكن الشركة التي يعمل لديها 70 ألف شخص على مستوى العالم، لم توضح بعد الأماكن التي سيتم فيها شطب الوظائف.



كما تعتزم "بي بي" عدم زيادة رواتب كبار العاملين لديها خلال العام الجاري، فضلا عن أن صرف مكافآت غير مرجح.



وذكرت الشركة أن شطب الوظائف جزء من خطة كبرى تهدف إلى جعل الشركة "أكثر اندماجا وأبسط (من حيث التسلسل الوظيفي) وأصغر".



يذكر أن انخفاض الطلب بسبب جائحة "كورونا" وانهيار اسعار النفط تسببا في تسجيل "بي بي" تراجعا حادا في أرباحها في الربع الأول من العام الجاري.



وعلى الرغم من ذلك، قررت "بي بي"، على عكس منافستها "شيل"، عدم وقف صرف الأرباح على المساهمين.

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