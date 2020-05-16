استئناف السفر من وإلى إيطاليا بدءاً من 3 يونيو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم، موافقتها على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد، اعتباراً من 3 يونيو، حيث ستسمح الحكومة بالسفر دون عوائق عبر البلاد، اعتباراً من اليوم نفسه.

ومن المقرر فتح المحال التجارية في 18 مايو، وقررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة، اعتباراً من اليوم نفسه، ما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.

ولقي أكثر من 31600 إيطالي حتفهم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير، وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

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