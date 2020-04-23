الذهب يتراجع بفعل جني أرباح

المصدر: عواصم - رويترز

تراجع الذهب اليوم، إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولارا للأوقية (الأونصة) بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا".



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1710.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 05.20 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز أكثر من 1.5% أمس. ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1738.9 دولار للأوقية.



وقال كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية "أكسي كورب"، ستيفن إينس، إن "السوق على الأرجح يميل أكثر صوب جني الأرباح من الذهب، ببساطة لأنه قرب مستويات مرتفعة لنطاق مسجل في الآونة الأخيرة".



وأضاف أن "الولايات المتحدة ضخت المزيد من التحفيز، وهذا إيجابي فعلا للذهب لأنه يزيد العجز المالي في البلاد".



ومقابل عملات منافسة رئيسة، ارتفع الدولار لأعلى من ذروة أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، مما يزيد كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.



وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية، إذ أسهم الجمع بين انتعاش أسعار النفط من مستويات تاريخية متدنية والتعهد بمزيد من الدعم الحكومي الأميركي لتخفيف أثر تضرر الاقتصاد من فيروس "كورونا" في تهدئة الأسواق المتوترة.



ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.