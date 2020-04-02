فيديو خاطئ عن نقص في السلع يجبر هذا الرئيس على الاعتذار

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

نشر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مقطع فيديو على موقعي "فيس بوك" و"تويتر" لسوق أعتقد أنه يعاني من نقص في الإمدادات بسبب فيروس "كورونا"، إلا أنه اعتذر بعد ذلك بساعات بعدما وجد صحافيون أن السوق نفسه لديه مخزون كاف من السلع.



ووجه بولسونارو، انتقادات متكررة ضد إجراءات التباعد الاجتماعي لمحاربة انتشار فيروس "كوونا"، محذرا من أن إبقاء الناس في منازلهم سيضر الاقتصاد ويقضي على الوظائف ويؤدي إلى الفوضى وازدياد عمليات النهب.



لكنه في الآونة الأخيرة، نشر معلومات خاطئة كثيرة حول الوباء العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي.



وهذه المرة، نشر مقطع فيديو على "فيس بوك" و"تويتر" يظهر سوق جملة في مدينة بيلو هوريزونتي أفرغت أجنحته من المواد الغذائية.



وقال الشاب الذي صور المقطع "إنظروا إلى هذا المشهد، هذا ما يسمى النقص في الامدادات". وأضاف: "إلى كل الأشخاص الذين ينتقدون الرئيس قائلين إن الاقتصاد ليس مهما بقدر أهمية إنقاذ الأرواح: انظروا إلى هذا.. الجوع يقتل أيضا"، موضحا أنه سجل مقطع الفيديو ألو من أمس.



إلا أن صحافيين محليين زاروا السوق أمس ووجدوا أنه مليء بالطعام مع وصول الشاحنات بانتظام لإجراء عمليات تسليم جديدة.



وكان الفيديو مصحوبا بمنشور ينتقد "الدمار" الناجم عن إجراءات الحجر المنزلي. وجاء فيه "هذه حقائق يجب أن تظهر للعالم".



لكن مقطع الفيديو والمنشور المرفق حذفا من حسابات بولسونارو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حوالى ثلاث ساعات.



وقال الرئيس البرازيلي في وقت لاحق خلال مقابلة مع محطة "باند تي في" التلفزيونية "أود أن أعتذر. لم أتأكد من صحة هذا التقرير، الخطأ وارد وأنا لدي تواضع كاف للاعتذار".