فيديو قديم لرئيس هايتي في الأمم المتحدة يضلل وسائل إعلام وحسابات على شبكات التواصل.. تداولته باعتباره حديثاً

تداولت وسائل إعلام محلية وعالمية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي آنذاك، إدغار لوبلان فيلس، خلال موقف طريف ومحرج أثناء إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويظهر في الفيديو لوبلان فيلس وهو يحاول شرب الماء مباشرة من إبريق كبير موضوع على منصة المتحدثين، بدلاً من سكبه في الكأس المخصص له، قبل أن ينسكب جزء من الماء على ملابسه، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إلا أن التحقق الذي أجرته «الإمارات اليوم» أظهر أن المقطع قديم ولا يعود إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية، وإنما جرى تصويره في 26 سبتمبر 2024، خلال كلمة إدغار لوبلان فيلس أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتؤكد صفحة الأمم المتحدة الرسمية الخاصة بالجلسة تاريخ الخطاب واسم المتحدث وصفته حينها.

كما أظهرت عمليات التحقق أن المقطع نفسه سبق أن انتشر على نطاق واسع في سبتمبر 2024، وتناولته وسائل إعلام دولية في ذلك الوقت، ما يؤكد أن إعادة تداوله حالياً جاءت مصحوبة بمعلومة زمنية غير دقيقة.

وكان لوبلان فيلس يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي، وليس رئيساً دائماً للبلاد، فيما أعيد تداول الفيديو حالياً على أنه يوثق واقعة حديثة خلال اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.