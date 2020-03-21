"كورونا" يجبر شركة طيران على تسيير رحلات طوارئ

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت شركة "إيزي جت" البريطانية للرحلات الجوية منخفضة الكلفة، أنها ستوقف معظم طائراتها من يوم الثلاثاء في ظل القيود المفروضة على حركة السفر من أجل منع انتشار فيروس "كورونا"، فيما ستواصل تسيير رحلات طوارئ.

وأوضحت الشركة أنها ستسير رحلات لإعادة العملاء إلى أوطانهم خلال اليوم وغدا، وأنها تتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الإثنين، ليقتصر عملها بعد ذلك على عدد محدود من الرحلات الأساسية على بعض المسارات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوهان لوندجرن: "نعلم مدى أهمية أن يعود العملاء إلى أوطانهم ولذا نواصل تسيير رحلات الطوارئ لإعادتهم".

وأضاف أن "تقليص برنامج رحلاتنا تقليصا كبيرا هو التصرف السليم في وقت تنصح فيه العديد من الدول مواطنيها بعدم السفر لغير ما ضرورة، كما أن وقف تشغيل الطائرات سيزيل مستويات كبيرة من التكاليف المتغيرة في وقت يظل فيه هذا أمرا حاسما".