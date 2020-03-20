الذهب يرتفع بفضل الإقبال على الملاذات الآمنة

المصدر: (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن أثر تدافع صوب السيولة في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، ليعوض المعدن الأصفر بعض الخسائر التي مني بها خلال هذا الأسبوع.

وربح الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1499.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع. وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1487.90 دولارا.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1701.53 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.

وقفز البلاتين 4.6 بالمئة إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق.

ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطرابا في الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا، قبل أن يشرعا في تعاف مؤقت بدعم من فجوة إمدادات في البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.

وربحت الفضة في المعاملات الفورية خمسة بالمئة إلى 12.72 دولارا بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش، لكنها تتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي بنحو 15 بالمئة منذ سبتمبر أيلول 2011.

