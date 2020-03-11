لوفتهانزا: إلغاء 23 ألف رحلة جوية جراء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت مجموعة لوفتهانزا إنها ستقلص عدد رحلات خطوط الطيران التابعة لها خلال الفترة من 29 مارس إلى 24 أبريل من العام الجاري، في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا" الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الرحلات الجوية الملغاة ضمن نظام الحجوزات لديها، وإعلام جميع المسافرين بكافة التغييرات وخيارات إعادة الحجز وذلك بدءاً من اليوم.

وأضافت المجموعة في بيان لها اليوم، إنها ستلغي 23000 رحلة جوية لخطوط الطيران التابعة لها، ومن المتوقع أن يتم إلغاء المزيد من الرحلات في الأسابيع المقبلة، فيما سيتم تغيير الرحلات الجوية المحجوزة في فترة ما بعد 25 أبريل في وقتٍ لاحق، مشيرة إلى أن مواعيد الرحلات المتوجهة إلى كل من أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط ستتأثر جراء ذلك.