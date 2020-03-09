تعليق التداول بالبورصة الأمريكية بسبب هبوطها 7%

المصدر: وكالات



تقرر تعليق التداول بالبورصة الأمريكية فور بدء المعاملات اليوم الاثنين، إذ نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 7%، مما أدى لوقف تلقائي لمدة 15 دقيقة جرى استحداثه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009. وبعد هذا التوقف أعيد فتح الأسواق.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 7.3 بالمئة في الجلسة الافتتاحية أيضا، في حين أن ناسداك تراجع بواقع نحو 6.9 بالمئة. وتواصلت التراجعات بعد إعادة فتح الأسواق.

وفي حال تراجع "إس آند بي 500" بواقع 13 بالمئة، فإن الأسواق سوف تتوقف مجددا، ولكن في حال تراجع بأكثر من 20 بالمئة، فسوف تتوقف الأسواق عن التداول اليوم.

تتراجع الأسواق بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة عن مستوياتها القياسية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد.