الذهب يتجه لثالث ارتفاع شهري بسبب «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب، أمس، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح من قفزة بنسبة 1% في الجلسة السابقة، لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تنامي المخاوف بشأن الانتشار السريع لتفشي فيروس «كورونا»، ما رفع التوقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة.

في غضون ذلك، نزل البلاديوم 5% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع المعدن المُستخدم في الحفز بصناعة السيارات لأعلى مستوى على الإطلاق يوم الخميس الماضي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1635.39 دولاراً للأوقية (الأونصة). وأضاف الذهب نحو 3% منذ بداية الشهر الجاري، محققاً مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1637 دولاراً للأوقية.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، جون شارما: «الفيروس بات أكثر خطورة بكثير، الناس قلقون من أنه ربما تكون هناك حاجة لبعض تدابير التحفيز الإضافية، وذلك يعني خفض أسعار (الفائدة)»، مضيفاً أن الأسعار المرتفعة أدت إلى بعض عمليات جني الأرباح.

وأغلقت حكومات من إيران إلى أستراليا المدارس، وألغت فعاليات كبيرة، وقامت بتخزين إمدادات طبية وتجهز لاستجابات للطوارئ مع الإعلان عن إصابات جديدة في أنحاء العالم تتجاوز تلك التي في بر الصين الرئيس.

وتتجه أسواق الأسهم العالمية لأسوأ أداء أسبوعي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ يتأهب المستثمرون لتأثير الفيروس على النمو الاقتصادي.

في غضون ذلك، زادت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل لحماية الاقتصاد من تأثير الفيروس.

- البلاديوم تراجع 5% بسبب عمليات بيع لجني الأرباح.