تأشيرة "شنغن" 5 سنوات لهذه الفئة من المسافرين

المصدر: أزاد عيشو – دبي







أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، في محاولة لجعل السفر أسهل لمعتادي السفر لدول منطقة شينغن، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر فبراير المقبل.

ووفقاً لموقع "شنغن فيزا إنفو" الرسمي، فإنه سيتم منح التأشيرة متعددة الدخول لمعتادي السفر من ذوي التاريخ الإيجابي لترتفع تدريجياً مدة تأشيرة الدخول من عام إلى 5 أعوام، مشيراً إلى أن ذلك سيشمل المسافرين الذين يزورون منطقة "شنغن" بشكل متكرر ولديهم سجل إيجابي، وهذا يعني أنهم استخدموا بشكل قانوني تأشيراتهم السابقة، ولديهم أيضاً وضع اقتصادي جيد في بلد المنشأ، ونية حقيقية لمغادرة أراضي الدول الأعضاء قبل انتهاء الصلاحية من التأشيرة التي طلبوا الحصول عليها.

وستسمح الإجراءات الجديدة بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، وزيادة رسوم التأشيرة من 60 إلى 80 يورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

وتم أيضاً رفع رسوم التأشيرة من 35 يورو إلى 40 يورو للأطفال من 6 سنوات إلى 12 عاماً، في حين لا يزال الأطفال حتى 6 سنوات معفيين من رسوم التأشيرة، كما يلزم التظام الجديد بتأمين السفر كشرط لقبول الطلبات.

وتأشيرة شنغن هي واحدة من أكثر التأشيرات شهرة في العالم، تمنح حاملها إمكانية السفر إلى 26 بلدا عضوا، منها 22 بلدا بالاتحاد الأوروبي، أما الأربعة الباقون فهم أيسلندا وسويسرا والنرويج وليشتنشتاين.