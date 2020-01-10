السعودية تتصدّر الشركاء التجاريين لأبوظبي بـ 45.6 مليار درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن السعودية احتلت المركز الأول في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لأبوظبي، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، بإجمالي بلغ 45 ملياراً و615 مليون درهم.

وأوضح التقرير الذي أصدره المركز، أمس، حول تجارة أبوظبي الخارجية تحت عنوان «أكتوبر 2019»، أن قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ الإمارة، بلغت 176.1 مليار درهم خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، من بينها 85.3 مليار درهم واردات، و47 مليار درهم صادرات غير نفطية، و43.8 مليار درهم قيمة المعاد تصديره.

ووفقاً لـ«إحصاء أبوظبي»، استحوذت اللوازم الصناعية على النصيب الأكبر من الصادرات السلعية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2019، باجمالي 36.4 مليار درهم، تلتها الأغذية والمشروبات بخمسة مليارات درهم، ثم السلع الاستهلاكية بـ2.8 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمعاد تصديره، جاءت معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها في المركز الأول بـ20.1 مليار درهم، تليها السلع الاستهلاكية بقيمة 8.2 مليارات درهم، ثم السلع الإنتاجية عدا معدات النقل بإجمالي 8.1 مليارات درهم.

أما بالنسبة للواردات، استحوذت اللوازم الصناعية على الحصة الأكبر بنحو 36 مليار درهم، ثم معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بإجمالي 19.9 مليار درهم، ومن ثم السلع الإنتاجية عدا معدات النقل بقيمة 12.7 مليار درهم تقريباً.

وكشفت الإحصاءات أن صادرات أبوظبي من الحديد والصلب، زادت بنسبة 29% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، مقابل الفترة نفسها من عام 2018، حيث ارتفعت من 1.928 مليار درهم الى 2.489 مليار درهم. كما ارتفعت صادرات الإمارة من العربات ما عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية بنسبة 37% خلال الفترة نفسها، صاعدة من 255.2 مليون درهم إلى 349.8 مليون درهم.

- اللوازم الصناعية استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات السلعية.