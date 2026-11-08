محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية تقترب من 3 تريليونات درهم في 9 أشهر لأول مرة

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات اقتربت لأول مرة من 3 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققة ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.

وقال سموه، في تدوينة على منصة "أكس": "اطلعت اليوم على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.. ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليون درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10% عن العام السابق.. وارتفعت صادراتنا لأكبر عشر شركاء تجاريين بنسبة 31% عن العام السابق".

وأضاف سموه: "في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيسياً للتجارة الدولية.. وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها.. وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها.. وتوسع أسواق صادراتها.. وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام".

وختم سموه بالقول: "إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا".