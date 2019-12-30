ملياردير عربي توقع قفزة أسعار الذهب واشترى كميات بنصف ثروته

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

مع تسجيل أسعار الذهب ارتفاعات قياسية لم يحققها منذ سنوات، استعاد كثيرون ما صرح به ملياردير عربي شهير قبل أكثر من عام بأنه حول نصف ثروته والبالغ قيمتها 5.7 مليار دولار إلى الذهب مع توقع تحقيق أسعاره لزيادات قياسية خلال العام الجاري.

ويعد هذا الملياردير وهو المصري نجيب ساويرس واحد من اربعه مستثمرين حققوا أرباحا طائلة من الاستثمار في الذهب.

وكان ساويرس توقع القفزة الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب خلال عام 2019، وقال في تصريحات صحافية له منتصف عام 2018 بأنه حول نصف ثروته للاستثمار في الذهب مبررا ذلك بتراجع أسواق الأسهم العالمية، وتنامي الطلب عالميا ولاسيما في الهند والصين على الذهب.

وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعات بلغت نسبتها ما يتجاوز 18% خلال عام 2019 مقارنة بأسعاره خلال عام 2018، وبلغ سعر أخيرا سعر أونصة الذهب 1514.5 دولارا.

وقالت وكالة بلومبرج، حديثا إن 4 من رجال الأعمال أصحاب الحيازات الكبيرة في أصول تعدين الذهب حققوا 1.8 مليار دولار هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يعد ثاني أكبر الرابحين بالعالم من ارتفاع الذهب.