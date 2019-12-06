أرامكو السعودية تعلن رسميا تفاصيل حجم وسعر الطرح النهائي لأسهمها

المصدر: الرياض د. ب. أ







أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) رسميا اليوم الجمعة تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها والتي انتهت رسميا يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الجمعة " أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي بما يعادل 1.5 % من إجمالي رأسمال الشركة.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة 397 مليار ريال (106 مليارات دولار) في حيث وصل إجمالي قيمة الاكتتاب بعد إضافة طلبات الأفراد إلى 446 مليار ريال (119 مليار دولار) لتصل نسبة التغطية إلى 465% من حجم الطرح.

واوضحت الشركة أن قيمة الطرح تبلغ 96 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 25.6 مليار دولار.

وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3 % من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5% من رأس مال الشركة) بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 1% من رأس مال الشركة.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال ممارسة خيار الشراء الإضافي سيكون الحجم الكلي للطرح 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال، مضيفة أن أخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات هو يوم الأحد المقبل (8 ديسمبر الحالي)، في حين سترد الشركة فوائض مبالغ الاكتتاب للمكتتبين إن وجدت في مواحد أقصاه 12 ديسمبر الحالي.