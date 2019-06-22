ملياردير تايواني يدعو «أبل» إلى نقل مصانع لها خارج الصين

المصدر: واشنطن ــ د.ب.أ

دعا الملياردير التايواني، تيري جو، شركة «أبل» الأميركية إلى نقل جزء من سلسلة الإنتاج المترامية الأطراف الخاصة بها، من الصين إلى تايوان المجاورة.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن تيري جو، الذي يعتبر أكبر مساهم في شركة «هون هاي بريسجن انداستري» التايوانية، قال رداً على سؤال حول ما إذا كانت «أبل» ستنقل إنتاجها إلى خارج الصين: «أدعو (أبل) إلى الانتقال إلى تايوان، وأعتقد أن ذلك ممكن».

وهددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، بينها هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن إمكانية نقل «أبل» جزءاً من قدراتها الإنتاجية إلى خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعتبر «هون هاي بريسجن انداستري» الأكبر بين المئات من الشركات الموردة لـ«أبل»، ولها مصانع في الصين تنتج معظم هواتف «آي فون» في مدينة تشنجتشو، وسط الصين.

يشار إلى أن مثل هذا التحرك في مجال التصنيع من الصين إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، قد يتسبب في تفاقم التوتر بين الحكومتين الأميركية والصينية.

يذكر أن جو استقال من رئاسة «هون هاي»، أمس، ليركز على الفوز بترشيح حزبي للمنافسة في انتخابات الرئاسة بتايوان 2020.