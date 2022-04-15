مؤشر سوق دبي المالي يستعيد مستوى 3600 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2017

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 3601.67 نقطة متجاوزا بذلك مستوى 3600 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2017.

وربح السوق نحو 8.4 مليارات درهم مكاسب سوقية في جلسة اليوم لتصل الرسملة السوقية نحو 584.3 مليار درهم.

في المقابل تراجع سوق أبوظبي هامشياً، واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات اليوم، متجاوزة 2.21 مليار درهم، بحجم تداولات 597.46 مليون سهم، من خلال تنفيذ 38.79 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي اليوم، على ارتفاع بواقع 16.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 3601.67 نقطة، وبالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بنسبة 1.7% على أساس أسبوعي.

وجاء الارتفاع بدعم ارتداد سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» صعوداً بعد خسائر لجلستين بنسبة 4.34% إلى أعلى سعر إغلاق له 2.88 درهم في رابع يوم تداوله مستحوذا على أكثر من ثلث سيولة التداول في سوق دبي المالي، في رابع جلسات تداوله والذي اقتنص نحو 58.3% من سيولة الأسهم في نهاية تعاملات أمس.

وبنهاية التعاملات، نفذ سهم «ديوا» تداولات بقيمة 230.06 مليون درهم متصدراً نشاط الأسهم في سوق دبي المالي، من حيث قيمة التداول، وكذلك تصدر الأسهم أيضاً من حيث أحجام التداول من خلال تنفيذ 80.89 مليون سهم.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 394.79 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 186.85 مليون سهم، من خلال تنفيذ 23.30 ألف صفقة.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» مرتفعا بنسبة 0.2% عند 6.10 درهم.

واستحوذ سهم شركة دبي للاستثمار، على سيولة بقيمة 37.22 مليون درهم، كما استحوذ سهم شركة سوق دبي المالي على 30.08 مليون درهم.

وصعد سهم بنك المشرق بنسبة 14.6% وسهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 7.24%، وسهم الاتحاد العقارية 3.13%، وسهم دبي للاستثمار 2.74% وشركة سوق دبي المالي 0.77%، وسهم دبي الإسلامي 1.45%. فيما تراجع سهم سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.3% عند 6.27 درهم وسهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.6%، وسهم ديار للتطوير بنسبة 1.65%.

وفي سوق أبوظبي، تراجع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة اليوم، بنسبة هامشية بلغت 0.04% عند مستوى 9943.8 نقطة، وبالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

جاء هذا التراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.5% بعد سحب صفقة «هيرميس»، ونزل سهم الدار العقارية بنسبة 0.58%، وانخفض «إشراق القابضة» بنسبة 0.98%، كما تراجع «تكافل وطنية» بنسبة 10%، و«إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية» بنحو 6.6%، و«صناعات أسمنت الفجيرة» بنسبة 3.85% و«غذاء» بنسبة 3.54%.

فيما ارتفع سهم «ريسبونس بلس القابضة» بنسبة 9.6%، وصعد «كيو القابضة» بنسبة 7.9% و«طاقة» بنسبة 4.38% . وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي، 1.82 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 410.96 مليون سهم، من خلال تنفيذ 10.49 ألف صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، الأسهم من حيث قيمة التداول منفذاً نحو 300.47 مليون درهم، يليه سهم الدار العقارية بقيمة 262.41 مليون درهم، ثم أبوظبي الأول بقيمة 193.95 مليون درهم. فيما تصدر «الدار» الأسهم، من حيث أحجام التداول بنحو 51.04 مليون سهم.

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