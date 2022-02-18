4.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1689 مبايعة بقيمة 3.57 مليار درهم، منها 252 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم و1437 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.47 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 202 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 332 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 126 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 307 مبايعات بقيمة 246 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 500 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 153 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 955.1 مليون درهم منها 48 رهن أراض بقيمة 294.56 مليون درهم و 305 رهون فلل وشقق بقيمة 660.54 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 158 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 117 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 56 هبة بقيمة 54.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 9 ملايين درهم.

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