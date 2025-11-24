منصور بن محمد يفتتح معرض "الخمسة الكبار العالمي" في نسخته الـ46

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن قطاع الإنشاءات، وما يضمه من أنشطة البناء والتشييد، يحتل مكانة مهمة بين القطاعات التنموية الرئيسة، وأنه يمثل أحد المحرّكات الأساسية لعملية التنمية الشاملة والمستدامة، كونه يترجم الخطط الاقتصادية والاجتماعية إلى بُنى تحتية تخدم الأهداف الاستراتيجية لمختلف القطاعات الأخرى، وتعينها على النمو والتطور.

جاء ذلك خلال افتتاح سموّه فعاليات الدورة السادسة والأربعين من معرض "الخمسة الكبار العالمي" أبرز تجمع للخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق على مستوى العالم، والذي انطلقت أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 85,000 متخصص في مجالات البناء والتطوير العمراني وما يزيد على 2,800 جهة عارضة من حول العالم لطرح نحو 60 ألف منتج مبتكر له علاقة بذات المجال.

وأعرب سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للأثر الكبير للحدث وما يضمه من تقنيات وحلول تعد الأحدث في العالم في مجال البناء، مشيراً إلى أن القطاع يسهم في خلق فرص كبيرة للعمل، وتنشيط القطاعات المساندة، وبناء منظومات عمرانية متطورة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الحاضر والمستقبل، بما يواكب مستهدفات الخطط التطويرية والتنموية في دولة الإمارات، ونهج دبي في تسريع معدلات التحوّل الرقمي والتخطيط الفعّال للموارد والهندسة المتقدمة.

وقام سموّه بجولة في المعرض استمع خلالها إلى شرح حول أثره في تعزيز الشراكات الدولية، وإتاحة الفرصة للمختصين والشركات للتعاون في تطوير حلول تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإنشاءات، ويدعم مكانة دبي كمدينة رائدة في صناعة المستقبل وتطوير مختلف قطاعاته.

وشملت جولة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض عدداً من الأجنحة الدولية المشاركة ومنها جناحيّ إسبانيا، وإيطاليا، وهما من الدول الرائدة في مجال تقنيات التشييد والبناء، حيث اطّلع سموّه على أهم المعروضات في الجناحين، والذين يأتيان في إطار مشاركة مجموعة من الأجنحة الدولية التي حرصت على التواجد في هذا الحدث العالمي.

كما زار سموّه جناح بلدية دبي، و استمع إلى شرح حول ما تعرضه من خلال الحدث من مبادرات ومشاريع مبتكرة هدفها تعزيز استدامة البنية التحتية في الإمارة وترسيخ ريادة دبي في هذا القطاع الحيوي، مع الاهتمام بأرقى مواصفات البناء الأخضر، وترشيد استخدامات الطاقة، بما يواكب توجهات دبي في بناء نموذج ملهم للمدن الأكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وصولاً إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات يدعم مستقبل التنمية الشاملة.

كذلك تضمنت جولة سموّ رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية في معرض الخمسة الكبار العالمي، زيارة عدد من أجنحة منصات مجموعة من أكبر المؤسسات والشركات العربية والعالمية العاملة في مجال التشييد والبناء والأنشطة المكملة والتجهيزات والمعدات الداخلة في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع.

وتأتي الدورة السادسة والأربعون من المعرض لتؤكّد التزام دولة الإمارات المستمر بدفع مسيرة التنمية المستدامة وتطوير بنية تحتية مستقبلية ترتقي بنوعية الحياة وتعزز الاقتصاد وتخدم الأهداف الاجتماعية. ويُجسّد معرض "الخمسة الكبار العالمي" مكانة دبي كمنصة عالمية رائدة لقطاع البناء والتشييد، ويعكس رؤيتها الطموحة في مواصلة تطوير بنية تحتية متقدمة تُلبي احتياجات النمو المستقبلي، في ضوء النهضة العمرانية الاستثنائية التي تشهدها الإمارة، والتي اعتمدت فيها أعلى معايير الابتكار والاستدامة.

وعلى امتداد 45 عاماً، حقق معرض "الخمسة الكبار" مزيداً من النمو بالتوازي مع التطور الكبير في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والاستثمار في دولة الإمارات، فيما توفر الدولة بوابة مباشرة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال موقعها المتوسط في قلب العالم وما تتمتع به من بنية تحتية تقنية متطورة وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

وافتتح المهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات، قمة Big 5 Global Leaders، حيث أكد التزام دولة الإمارات بدمج التقنيات المتقدمة وممارسات البناء الذكية والحلول المستدامة على مستوى مشاريع البنية التحتية في الدولة.

وقال : "تلتزم دولة الإمارات ببناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات. ومن خلال تبني التقنيات المتقدمة وأساليب البناء المستدام والتخطيط المبني على البيانات، نضمن أن تلبي بنيتنا التحتية احتياجات الحاضر وتستعد لتحديات المستقبل. ويظل التعاون بين القطاعين العام والخاص ركناً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف وبناء بيئة عمرانية تنسجم مع رؤيتنا الوطنية، ومحوراً رئيسياً لإنجاز المشاريع الداعمة للتنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة الدولة".

ويدعم معرض "الخمسة الكبار" هذه الأولويات من خلال تعزيز الروابط بين الجهات الحكومية وقطاعات الإنشاءات والتطوير العمراني، كما يسهم في تبادل المعارف وعرض الحلول المتوافقة مع الأهداف الوطنية والعالمية للاستدامة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز للمدن المستقبلية والبنية التحتية المتقدمة.

وتعود هذا العام فعالية Big 5 Talks المعتمدة من قبل برنامج التطوير المهني المستمر، بجدول أعمال موسع يغطي 13 من المجالات مختلفة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والخرسانة، والهندسة الجيوتكنيكية، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وإدارة المشاريع. ويشارك أكثر من 500 متحدث في جلساتٍ حوارية بنّاءة ضمن أربع من القمم الاستراتيجية؛ Big 5 Global Leaders وBig 5 FutureTech و LiveableCitiesX وGeoWorld.

كما يحظى زوار المعرض بفرصة الاطلاع على تسع فعاليات مشتركة في ذات الموقع، هي Totally Concrete، وMarble & Stone World، وUDLE، وWDF، وHVACR World، وLiveableCitiesX، وGeoWorld، وFutureFM، والتي تغطي كامل سلسلة القيمة لقطاع البناء والتنمية الحضرية.

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، لعب معرض "الخمسة الكبار" دوراً محورياً في دعم أجندة التنمية طويلة المدى في دولة الإمارات، من خلال توفير رؤى معمّقة للسوق، وفتح آفاق الاستثمار والمشاريع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. ويواصل الحدث اليوم القيام بدورٍ بارزٍ في دعم رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للنشاط الاستثماري.