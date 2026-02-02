شباب الأهلي يواجه الجزيرة والعين يصطدم بيونايتد «الحصان الأسود»

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الإثنين، عن مواجهات مثيرة، بعدما أوقعت شباب الأهلي «حامل اللقب»، في مواجهة قوية أمام الجزيرة، فيما سيصطدم فريق العين بمفاجأة النسخة الحالية فريق يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، والذي حقق إنجازا لافتا بإقصاء فريقي الشارقة والوحدة في طريقه إلى هذا الدور.

وكان شباب الأهلي قد تأهل على حساب خورفكان، فيما صعد الجزيرة على حساب بني ياس، وعبر العين إلى المربع الذهبي بعد تجاوزه دبا، في حين فجّر يونايتد بقيادة مدربه الأسطورة الإيطالية اندريه بيرلو، مفاجأة كبيرة بتأهله على حساب الوحدة.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي على ملاعب محايدة، على أن يستضيف استاد محمد بن زايد المباراة النهائية للمسابقة.