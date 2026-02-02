أزمة صامتة في اليابان: انتحار الأطفال في أعلى مستوياته منذ 1980

ارتفع عدد حالات انتحار الأطفال وطلاب المدارس في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 532 حالة خلال عام 2025، في ثاني عام على التوالي يسجل فيه هذا الرقم ارتفاعًا تاريخيًا، وذلك على الرغم من تراجع إجمالي حالات الانتحار في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

وأظهرت الإحصاءات الأولية التي نشرتها وزارة الصحة اليابانية، أن عدد حالات انتحار الأطفال ارتفع بثلاث حالات مقارنة بالعام السابق، مسجلًا أعلى رقم منذ بدء توفير البيانات الشاملة لأول مرة عام 1980. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، قال وزير سياسات الأطفال، هيتوشي كيكاودا: «يمثل هذا الوضع تحديًا خطيرًا يجب على المجتمع بأكمله مواجهته، وهو أمر مقلق للغاية».

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي حالات الانتحار في اليابان 19,097 حالة في عام 2025، بانخفاض ملحوظ عن 20,268 حالة سُجلت في عام 2024. وأوضحت البيانات أن 10 تلاميذ من المرحلة الابتدائية أنهوا حياتهم خلال عام 2025، إضافة إلى 170 طالبًا من المرحلة الإعدادية و352 طالبًا من المرحلة الثانوية.

وشكلت الفتيات مجددًا النسبة الأكبر من الضحايا، حيث بلغ عدد حالات الانتحار بينهن 277 حالة، بانخفاض قدره 13 حالة عن العام السابق، في حين سُجلت 255 حالة بين الأولاد، بزيادة 16 حالة. وفي الحالات التي أمكن تحديد أسبابها، أشار تقرير الوزارة إلى ارتباط 316 حالة بمشكلات مدرسية، و315 حالة بمشكلات صحية، و181 حالة بمشكلات أسرية.

وقالت فوجيكو يامادا، مؤسسة مركز حماية الطفل من الإساءة في محافظة كاناغاوا، في تصريح لمجلة «ذيس ويك إن آسيا»، إن الدعم المقدم للأطفال لا يزال غير كافٍ، مشيرة إلى أن المعلمين والمدارس غالبًا ما يتأخرون في التعامل مع حالات التنمر. وأضافت أن حالات الإيذاء الجسدي والنفسي يسهل رصدها والإبلاغ عنها نسبيًا، في حين تبقى حالات الاعتداء الجنسي أقل عرضة للكشف والتبليغ.

وأوضحت يامادا أن عددًا متزايدًا من الأطفال باتوا يبلغون عن معاناة نفسية مرتبطة بضغوط الامتحانات المدرسية والتوقعات العالية لتحقيق النجاح الأكاديمي والمهني، في ظل مجتمع ياباني شديد التنافسية.

وعلى الرغم من أن الحكومة اليابانية أقرت في أكتوبر الماضي بروتوكولات جديدة تهدف إلى تسهيل حصول الأطفال على دعم متخصص، قالت يامادا إن الرسائل المصاحبة لهذه الإجراءات كانت «مربكة»، ما تسبب في حيرة لدى الشباب بشأن الجهات التي يمكنهم اللجوء إليها طلبًا للمساعدة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات نُشرت خلال العامين الماضيين في الولايات المتحدة وأستراليا استمرار تسجيل مستويات مرتفعة من الأفكار الانتحارية بين المراهقين، بينما سجلت كوريا الجنوبية معدلًا قياسيًا لانتحار المراهقين، وفقًا لأحدث الإحصاءات الوطنية المتاحة