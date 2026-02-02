أسباب الشعور بالانتفاخ والتقلصات بعد تناول الطعام.. فتش عن صحة الأمعاء

أوردت مجلة الأطباء الألمانية أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بفطريات الأمعاء، وهي: - المضادات الحيوية: قد يؤدي تناول المضادات الحيوية إلى فرط نمو الفطريات المعوية؛ إذ تكافح هذه الأدوية البكتيريا الممرضة والنافعة في الأمعاء. وينطبق الأمر نفسه على مستحضرات الكورتيزون والكورتيكوستيرويدات المستنشقة المستخدمة في علاج الربو، بالإضافة إلى مثبطات مضخة البروتون.

- النظام الغذائي الغني بالسكريات: يُعزز النظام الغذائي الغني بالسكريات والحلويات والدقيق الأبيض نمو الفطريات. علاوة على ذلك، قد تكون العدوى الفطرية المعوية علامة على الإصابة بداء السكري. ويمكن لتحاليل الدم والبول أن توفر معلومات إضافية.

- ضعف جهاز المناعة: يُعدّ الأشخاص، الذين يُعانون من ضعف في جهاز المناعة، أكثر عُرضة لتكاثر فطريات الخميرة بشكلٍ كبير في الأمعاء. ويشمل ذلك على سبيل المثال مرضى السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى المرضى في العناية المركزة. وفي هذه الحالات قد يختل توازن البكتيريا المعوية، مما يسمح للفطريات بالتكاثر المفرط والانتشار إلى أعضاء أخرى.

وأوضحت المجلة أن الأعراض التالية تشير إلى الإصابة بعدوى فطرية معوية:

- الانتفاخ، خاصة بعد تناول الأطعمة الحلوة؛ حيث تقوم الفطريات المعوية باستقلاب السكريات وإنتاج الغازات.

- التقلصات المعوية.

- الإسهال الحاد المتكرر والمصحوب بنزيف في الحالات الشديدة.

- الإمساك.

- الحكة حول فتحة الشرج، والالتهابات المهبلية الفطرية المتكررة لدى النساء.

- النقص المستمر في الحديد والزنك؛ حيث تعيق الفطريات امتصاص العناصر الغذائية المهمة عبر الأمعاء.

- ظهور طبقة بيضاء على اللسان.

- الالتهابات المعوية المتكررة.

وشددت المجلة على ضرورة علاج العدوى الفطرية المعوية، وإلا فقد تحدث التهابات حادة في الفم والمريء والمستقيم والمنطقة المهبلية. وفي الحالات الشديدة يزداد خطر الإصابة بتسمم الدم الفطري، وهو عدوى فطرية تصيب الدم وتهاجم الأعضاء الداخلية وتؤدي إلى فشلها.

وعادةً ما يتم العلاج بواسطة مضادات الفطريات، أي الأدوية، التي تقضي على الفطريات.

ومن المهم أيضاً اتباع نظام غذائي صحيح، وهذا يعني بشكل أساسي تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية قدر الإمكان، وكذلك المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء.

كما ينبغي تجنب الأطعمة، التي تحتوي على الخميرة مثل البيرة والخبز الأبيض والمعجنات المخمرة.

وفي المقابل ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع غني بالألياف القابلة للذوبان، والمتوفرة في منتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات؛ حيث يُعزز هذا النظام البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يضمن صحة الأمعاء. ومن المفيد كذلك تناول الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والزبادي واللبن الرائب.