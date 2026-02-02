رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون اليوم، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات تنموية للبلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ـ في قصر الشاطئ في أبوظبي - رئيس سيراليون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز علاقات البلدين واستثمار الفرص الواعد التي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين إلى التنمية والازدهار.

كما أكدا أهمية العمل من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والتقدم في المجتمعات.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة اهتمام دولة الإمارات بتوسيع قاعدة علاقاتها مع دول قارة أفريقيا من أجل التنمية المشتركة وذلك انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات تنموية شاملة تحقق المصالح المتبادلة والازدهار للجميع.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.