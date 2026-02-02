حبس نفسه عامً كامل في غرفة النوم للتخلص من عاداته السيئة

في العاشر من فبراير، ودّع سكيب بويس، وهو صاحب شركة مقاولات سابق من ولاية يوتا الأميركية، زوجته وابنته، ثم دخل غرفة نومه وأغلق الباب، معلنًا بدء مشروعه الذي أطلق عليه اسم «عام العزلة». ويخطط بويس للبقاء داخل الغرفة مدة 365 يومًا متواصلة، للتخلص من عاداته السيئة، مع بث تجربته بالكامل عبر البث المباشر على «يوتيوب».

وشرح بويس فكرته قائلًا: «القواعد بسيطة: لا أغادر الغرفة، والبث المباشر مستمر على مدار الساعة. لا أُدخل أي وسائل ترفيه خارجية أو تفاعلات غير مخطط لها، وكل ما يحدث يكون مرئيًا للمشاهدين. أعيش، أنام، أتمرن، أقرأ، أكتب، وأقضي وقتي بالكامل داخل غرفة واحدة».

وأكد بويس، وفقًا لموقع «أوديتي»، أن الغرفة التي يقيم فيها منفصلة تمامًا عن بقية المنزل، ومجهزة بكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة بمفرده. فهي تضم حمامًا كامل التجهيز مع دش وحوض استحمام، وصالة رياضية بدائية، وعددًا من الخزائن، إضافة إلى نظام بث مباشر يتيح نقل تجربته بشكل دائم.

وقال الرجل البالغ من العمر 49 عامًا: «إن البث المباشر يلغي إمكانية التراجع بهدوء أو إعادة كتابة القصة لاحقًا، ما يحافظ على نزاهة التجربة».

وعن دوافعه وراء اتخاذ قرار العزلة، بما في ذلك الابتعاد عن عائلته، أوضح بويس أنه يسعى إلى تغيير نمط حياته نحو الأفضل، من خلال إجبار نفسه على تجنب العادات السيئة وتبني أخرى صحية. وأضاف: «أردت خلق بيئة محكمة للابتعاد عن التحفيز المستمر، وإعادة ترسيخ الانضباط، وبناء عادات صحية من حيث التركيز والمسؤولية. وكان التخلص من بعض عادتي السيئة أسهل مما توقعت، مثل التوقف عن شرب المشروبات الغازية، وهو ما كان مريحًا بالنسبة لي».

وبعد نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق «عام العزلة»، يقول بويس إنه بدأ يلاحظ تغيرات إيجابية في نمط حياته، إذ أصبح يمارس الرياضة بشكل أكبر، ويتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، كما تحسنت صحته النفسية بشكل ملحوظ. إلا أن هذه التجربة لم تلقَ إجماعًا في الرأي العام.

فقد كتب أحد المستخدمين، ويدعى شيف، على منصة «إكس»: «هذا غير صحي للغاية، وآمل أن يكون مجرد هراء. أنت بحاجة إلى ضوء الشمس، وممارسة الرياضة بانتظام، والتفاعل الاجتماعي، والهواء النقي»، داعيًا بويس إلى التراجع عن تجربته.

ورغم الانتقادات، لا يزال سكيب بويس مقتنعًا بأن الانقطاع عن العالم الخارجي حتى 10 يناير 2027 هو الخيار الأفضل بالنسبة له.