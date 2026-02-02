«سناب شات» تغلق 415 ألف حساب في أستراليا ضمن قيود القاصرين

أعلنت شركة "سناب شات" أنها قامت حتى نهاية يناير بحظر أو تعطيل أكثر من 415 ألف حساب أسترالي لمستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، امتثالًا لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون هذا العمر.

وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها أن الحسابات المعطلة تشمل مستخدمين صرحوا بأن أعمارهم أقل من 16 عامًا، أو تم تقدير أعمارهم باستخدام تقنية كشف العمر الخاصة بالمنصة. وأكدت سناب شات أنها تواصل حظر المزيد من الحسابات يوميًا.

ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة الأسترالية، التي بدأت في ديسمبر الماضي تطبيق الحظر على عشر منصات رئيسية، وأشاد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بوقف أو إزالة 4.7 مليون حساب خلال الأيام الأولى من تنفيذ القرار.

مع ذلك، أشارت سناب شات إلى وجود "ثغرات كبيرة" في آلية التحقق من العمر، حيث قد يتمكن بعض المستخدمين دون سن 16 عامًا من تجاوز الحظر، بينما يُحرم آخرون ممن تزيد أعمارهم عن 16 عامًا من الوصول إلى التطبيق عن طريق الخطأ.

وذكرت الشركة أن دقة تقنية تقدير العمر لا تتجاوز سنتين إلى ثلاث سنوات.

