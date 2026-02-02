فقد حياته مقتولا بسبب وجبة بطاطا مقلية

توفي رجل من مدينة فورت وورث في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس، وذلك عقب مشادة كلامية نشبت حول البطاطا المقلية داخل مجمع سكني في منطقة ويست ديفيجن، وفق ما أفادت به الشرطة.

وقالت الشرطة إن ضباطها استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار في المجمع السكني، حيث عثروا على رجل بالغ مصاب بطلق ناري في رأسه. ورغم محاولات الإنقاذ التي بذلها عناصر الشرطة وفرق الإسعاف في فورت وورث، فارق الضحية الحياة بعد ساعات من نقله إلى أحد مستشفيات المدينة.

وأوضح محققو وحدة مكافحة العنف المسلح أن حادثة إطلاق النار وقعت خلال تجمع لأصدقاء، مشيرين إلى أن الخلاف بدأ عندما رفض الضحية مشاركة وجبة البطاطا المقلية التي كانت بحوزته مع المشتبه به، قبل أن تتصاعد المشادة بسرعة. وبحسب التحقيقات، أقدم المشتبه به على إشهار سلاح ناري وإطلاق النار على الضحية، ثم فرّ من المكان.

وذكر موقع «دالاس إكسبرس» أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، وهو أحد سكان المجمع السكني نفسه. وأضاف أن الشرطة فتشت المنطقة ومنزل المشتبه به، إلا أنه ظل فارًا حتى يوم الخميس.

وقالت الشرطة في بيان لها، نقلته قناة «فوكس 4 KDFW»: «يواصل المحققون البحث بشكل مكثف عن المشتبه به لاستجوابه بشأن هذه الحادثة».